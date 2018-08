Lunedì 20 agosto 2018 - 16:06

Crollo Genova, Delrio: a funerali si è deciso andasse segretario

"Non scappo dalle mie responsabilità, andai a quelli di Andria"

Rimini, 20 ago. (askanews) – “Ho partecipato ai funerali” per l’incidente ferroviario ad Andria, in Puglia, perché “non scappo dalle mie responsabilità”. Ma per i funerali delle vittime per il crollo del ponte Morandi a Genova “si è deciso con il segretario Martina che avrebbe partecipato il Partito democratico ed è stato il segretario” ad andare. Così il presidente dei deputati del Pd, ex ministro alle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha risposto in conferenza stampa al Meeting di Cl.