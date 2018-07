Giovedì 26 luglio 2018 - 12:12

“L’Italia non deve diventare un far West” (Mattarella)

"Questo non è il futuro, è barbarie"

Roma, 26 lug. (askanews) – “L’Italia non è un far West”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia del Ventaglio parlando della bambina rom colpita a Roma.

“Mi ha molto colpito un fatto di cronaca di questi giorni.

L’Italia non può diventare un far west dove un tale compra un fucile e dal balcone colpisce una bambina di un anno rovinandone la salute. Questo non è il futuro, questa è barbarie”, ha detto.

Luc/Int9