Venerdì 20 luglio 2018 - 17:17

Savona indagato, Salvini: lo stimo, giustizia faccia suo corso

"No all'ipotesi di dimissioni del ministro"

Milano, 20 lug. (askanews) – Sull’inchiesta della procura di Campobasso sul finanziamento dei parchi eolici in Molise, in cui risulta indagato anche il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, la giustizia deve fare il suo corso, dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, che però ha stima del collega di governo. “È uno di quelli che stimo di più, spero che la giustizia faccia velocemente il suo corso perché penso che Paolo Savona sia una delle persone più pulite, corrette e oneste di questo Paese”, ha detto al termine del Consiglio federale della Lega a Milano, in collegamento in diretta con Sky tg24. Interpellato sulla richiesta di eventuali dimissioni del ministro Savona, Salvini ha risposto: “Lasciamo perdere, fatemi passare il mio tempo a governare”, ha aggiunto Salvini.