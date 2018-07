Domenica 1 luglio 2018 - 12:13

Salvini: contano i fatti, non ci faranno litigare con M5S

Ministro a Pontida:idee Fico personali,sintonia con ministri M5s

Pontida (Bg), 1 lug. (askanews) – “Sono contento e soddisfatto del lavoro del Governo Lega-M5S. Contano i fatti. Se vogliono farci litigare non ci riusciranno”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini, a Pontida per il consueto raduno della Lega.

Per Salvini quella di Roberto Fico, che si è detto a favore dell’apertura dei porti per le navi Ong, è “un’opinione personale. Io rispetto le opinioni di tutti, poi ci sono un governo e un ministro che fa. I porti sono e resteranno chiusi”. Lo ha detto ribadendo la sua posizione sulle dichiarazioni del presidente della Camera. “Con i ministri che hanno la delega, Toninelli e Di Maio, siamo in perfetta sintonia – ha aggiunto il leader della Lega parlando con i cronisti a Pontida – poi ognuno è libero di esprimere le sue opinioni ma i porti italiani sono chiusi ai trafficanti di esseri umani”.