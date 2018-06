Sabato 30 giugno 2018 - 13:27

Migranti, Berlusconi: da Conte risultati deludenti

"Serve fermezza, ma anche relazioni e alleanze"

Roma, 30 giu. (askanews) – “I risultati del Consiglio Europeo che si è appena concluso sono deludenti: l’ostentazione di fermezza del governo italiano, utile ai fini del consenso interno, non ha consentito all’Italia di portare a casa risultati significativi in sede europea”. Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato alla manifestazione a Selargius (Cagliari) ‘Sardegna, la sfida dell’insularità e della competitività’ organizzato dal gruppo Ppe al Parlamento europeo e da Forza Italia.

“Io credo – aggiunge – in un altro modo di stare in Europa, quello che il nostro governo aveva adottato: un modo fatto di fermezza ma anche di relazioni, di alleanze e di conquista del consenso. Siamo consapevoli del fatto che l’Europa senza l’Italia e senza la Sardegna non sarebbe più la stessa, ma anche l’Italia e la Sardegna senza l’Europa sarebbero in un vicolo cieco senza prospettive”.