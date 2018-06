Giovedì 28 giugno 2018 - 20:42

Vertice Ue, Conte blocca approvazione parziale conclusioni

Premier italiano chiede adozione in blocco di tutto il testo

Bruxelles , 28 giu. (askanews) – Il premier italiano, Giuseppe Conte, ha impedito al Consiglio europeo in corso a Bruxelles di chiudere la sua prima sessione, quella meno controversa, dando per acquisiti i primi capitoli delle conclusioni del vertice, dedicati alla sicurezza e difesa, al commercio internazionale, alla crescita ecnomica e l’economia digitale, al bilancio pluriennale e all’allargamento dell’Ue, e al caso MH17 (l’aereo olandese abbattuto durante il conflitto della Crimea con i secessionisti filo russi). Conte ha bloccato la discussione, dicendo di non essere d’accordo a considerare chiusa quella parte del testo delle conclusioni, fino a quando non ci sarà accordo di tutti gli Stati membri anche sul resto delle conclusioni, e in particolare sul capitolo relativo all’immigrazione.

Alle proteste dei partecipanti al Consiglio, abituati a procedere per parti successive dando per scontato il consenso sui diversi capitoli del testo a meno di una esplicita opposizione, Conte ha risposto rivendicando di essere professore di diritto, e sottolineando che le conclusioni del Consiglio europeo hanno un solo numero di protocollo e sono dunque da considerare come un documento unico.

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha dovuto dunque cancellare la conferenza stampa di mezza sera, prevista dopo la prima sessione del vertice. “Siccome uno Stato membro ha riservato la propria posizione sulle intere conclusioni, nessuna conclusione è stata concordata in questa fase”, ha spiegato in una nota alla stampa il portavoce di Tusk. “Per questa ragione, la conferenza stampa dei rappresentanti delle istituzioni Ue è stata cancellata e avrà luogo invece domani dopo la fine dell’Eurosummit”, ha spiegato il portavoce.