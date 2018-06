Domenica 24 giugno 2018 - 12:34

Ballottaggi, 15,57% l’affluenza alle 12, 19,34% al primo turno

I dati del Viminale relativi a 65 comuni su 67 (Sicilia esclusa)

Roma, 24 giu. (askanews) – E’ del 15,57% l’affluenza alle urne ai ballottaggi per le elezioni comunali in base ai dati 1quasi definitivi relativi a 65 Comuni su 67 forniti dal Viminale. Sono 75 i Comuni in cui si vota se si calcola anche la Sicilia, e sono 2 milioni e 793mila in tutto gli elettori interessati dal secondo turno di queste elezioni amministrative. Al primo turno, due settimane fa, a mezzogiorno aveva votato negli stessi 64 comuni il 19,34% degli aventi diritto.