Sabato 23 giugno 2018 - 14:46

Vaccini, Meloni: politica non commetta errore di alimentare paure

"La salute dei nostri figli non è argomento sul quale dividersi"

Roma, 23 giu. (askanews) – “I vaccini sono una delle conquiste più importanti nella storia della medicina e le vaccinazioni obbligatorie sono lo strumento che la comunità scientifica ci consiglia per debellare patologie solo apparentemente sconfitte per sempre. Lanciare messaggi confusi e contraddittori, con il rischio di alimentare paure e notizie false, è un errore che la politica non deve commettere. La salute degli italiani, e in particolare dei nostri figli, non è argomento sul quale dividersi o dare giudizi sommari”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.