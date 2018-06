Sabato 23 giugno 2018 - 17:47

La risposta di Salvini a Macron

Il ministro leghista dice la sua al presidente francese

Roma, 23 giu. (askanews) – “650mila sbarchi in 4 anni, 430mila domande presentate in Italia, 170mila presunti profughi a oggi ospitati in alberghi, caserme e appartamenti per una spesa superiore a 5 miliardi di euro. Se per l’arrogante presidente Macron questo non è un problema, lo invitiamo a smetterla con gli insulti e a dimostrare la generosità con i fatti aprendo i tanti porti francesi e smettendo di respingere donne, bambini e uomini a Ventimiglia. Se l’arroganza francese pensa di trasformare l’Italia nel campo profughi di tutt’Europa, magari dando qualche euro di mancia, ha totalmente sbagliato a capire”.

Così il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini.

Cro/Ska/Int2