Giovedì 21 giugno 2018 - 16:22

Eletti i presidenti di commissione (17 al M5S e 11 alla Lega)

Resta da sciogliere nodo sugli organismi di garanzia

Roma, 21 giu. (askanews) – Eletti questa mattina i presidenti delle 28 commissioni parlamentari ordinarie. Come ampiamente previsto Movimento 5 Stelle e Lega si sono suddivisi le presidenze, con 17 andate ai grillini e 11 al Carroccio.

Rimangono da eleggere le presidenze delle commissioni di garanzia – Vigilanza Rai e Copasir – per prassi assegnate all’opposizione (ma ora il Senato lo prevede nel regolamento) e le giunte delle elezioni dei due rami del Parlamento. In particolare sui due organismi bilaterali è in corso un confronto serrato tra le opposizioni, con Pd e FdI soprattutto che puntano a conquistare la presidenza della commissione di controllo sui servizi segreti.

In quasi tutte le commissioni ordinarie è stata rispettata la regola che vede alternarsi M5S e Lega fra Camera e Senato: se un grillino presiede una tale commissione a Montecitorio sarà un leghista a presiedere la commissione ‘sorella’ di Palazzo Madama. Uno schema che vale per tutte le commissioni più importanti, a partire da quelle economiche. La commissione Bilancio della Camera è presieduta da Claudio Borghi (Lega) mentre quella del Senato è guidata da Daniele Pesco (M5S). Stessa cosa per la commissione Finanze che vede il leghista Alberto Bagnai al Senato e la pentastellata Carla Ruocco alla Camera. Altra commissione di rilievo è la Affari costituzionali, che vede Stefano Borghesi (Lega) al Senato e Giuseppe Brescia (M5S) alla Camera.

Il Movimento 5 Stelle ha invece ottenuto la presidenza sia a Camera che al Senato di tre commissioni: Politiche Ue (Ettore Antonio Licheri a Palazzo Madama e Sergio Battelli a Montecitorio), Sanità/Affari sociali (Pierpaolo Sileri/Marialuce Orefice), Esteri (Vito Rosario Petrocelli/Marta Grande).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro (M5S), naturale interlocutore di questi organismi, ha formulato “i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi Presidenti delle Commissioni permanenti di Camera e Senato. Il Governo è impegnato a garantire un rapporto di massima cooperazione con il Parlamento e a rispettare la centralità di tutti i suoi organi, a cominciare proprio dalle Commissioni che esercitano fondamentali funzioni legislative, di indirizzo e di controllo. Incontrerò presto i nuovi Presidenti per portare il saluto mio personale e del Governo e iniziare da subito a lavorare insieme per il bene dei cittadini”.

Questo l’elenco dei presidenti delle 28 commissioni: Agricoltura (al Senato Gianpaolo Vallardi-Lega/Filippo Gallinella-M5S), Industria/Attività produttive (Gianni Girotto-M5S/Barbara Saltamartini-Lega), Difesa (Donatella Tesei-Lega/Gianluca Rizzo-M5S), Giustizia (Andrea Ostellari-Lega/Giulia Sarti-M5S), Lavoro (Nunzia Catalfo-M5S/Andrea Giaccone-Lega), Ambiente (Vilma Moronese-M5S/Alessandro Benvenuto-Lega), Lavori pubblici e comunicazioni/Trasporti e tlc (Mauro Coltorti-M5S/Alessandro Morelli-Lega), Istruzione/Cultura (Mario Pittoni-Lega/Luigi Gallo-M5S), Esteri (Vito Rosario Petrocelli-M5S/Marta grande-M5S), Sanità/Affari sociali (Pierpaolo Sileri-M5S/Marialuce Orefice-M5S), Politiche Ue (Ettore Antonio Licheri-M5S/Sergio Battelli-M5S), Affari costituzionali (Stefano Borghesi-Lega/Giuseppe Brescia-M5S), Finanze (Alberto Bagnai-Lega/Carla Ruocco-M5S), Bilancio (Daniele Pesco-M5S/Claudio Borghi-Lega).

