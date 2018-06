Lunedì 18 giugno 2018 - 19:36

Conte a Berlino: reddito cittadinanza e lotta a povertà priorità

Il Premier conferma: "Ue essenziale, destinare a questo i fondi europei"

Berlino, 18 giu. (askanews) – La “lotta alla povertà”, il “reddito di cittadinanza”, la “riforma dei centri di impiego” e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro “è una nostra priorità” e l’Europa “è essenziale sul piano finanziario e anche nel metodo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa a Berlino prima del colloquio con la cancelliera Angela Merkel.

Conte ha ricordato alcuni dati, “cui mi sento in dovere di dare risposta”, ovvero i “due milioni e 700mila italiani che sono stati costretti a richiedere aiuto per mangiare, con mense dei poveri e pacchi alimentari. Bambini, anziani, senza fissa dimora. Combattere la povertà è una priorità, aiutarei disoccupati a reinserirsi nel mondo del lavoro. La nostra proposta va in questa direzione, e l’Europa è essenziale sul piano finanziario e anche nel metodo: dalla Germania possiamo trovare strumenti utili per migliorare la performance. E nel prossimo Consiglio Ue faremo pesare la nostra voce per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell’inclusione sociale” come appunto il reddito di cittadinanza.