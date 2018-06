Domenica 10 giugno 2018 - 12:03

In 7 milioni alle urne per Comunali,stasera primo verdetto

Venti i capoluoghi coinvolti, la città più popolosa Catania

Roma, 10 giu. (askanews) – Sono iniziate alle 7 di questa mattina e termineranno alle 23 le operazioni di voto per l’elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 761 comuni: 586 appartenenti alle regioni a statuto ordinario, 137 in Sicilia e 38 in Sardegna. In totale voteranno 7.052.803 elettori, di cui 290.934 dei Municipi III e VIII di Roma Capitale. L’eventuale turno di ballottaggio, per i comuni sopra i 15mila abitanti (10mila in Sicilia), si svolgerà il 24 giugno.

Si tratta della prima consultazione elettorale dopo la formazione del Governo Conte e della maggioranza parlamentare formata dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Un test significativo, anche per le caratteristiche del voto nei 20 capoluoghi di provincia interessati: a partire da Ancona, capoluogo regionale delle Marche, si vota anche ad Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siracusa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza, Viterbo. In queste città ben quindici sindaci uscenti sono di centrosinistra, due di centrodestra, uno solo dei 5 stelle e due espressione di liste civiche, fra i quali l’eretico di sinistra Renato Accorinti, primo cittadino di Messina.

In alcune di queste città a partire dalla più popolosa, Catania, il Movimento 5 stelle ha toccato percentuali vicine al 50 per cento alle politiche del 4 marzo, ed è atteso a una difficile conferma. In altre, come nelle storiche roccaforti “rosse” di Siena e Terni, sotto osservazione il Pd, che potrebbe pagare caro il calo di consensi e le divisioni nel campo del centrosinistra.

Per il centrodestra, è da verificare la tenuta dell’alleanza, dopo la divaricazione in Parlamento fra Lega, Forza Italia e FdI, che in qualche caso, come nel laboratorio di Fiumicino a due passi da Roma, ha portato il Carroccio ad una alleanza con forze di estrema destra e Forza Italia a una scelta più tradizionalmente “centrista”. Fra poche ore i primi responsi.

