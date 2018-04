Giovedì 26 aprile 2018 - 16:14

Salvini: Mattarella non permetta altre perdite di tempo per governo

Spero finisca la telenovela M5s-Pd. Io ci sono

Roma, 26 apr. (askanews) – “Spero che il presidente della Repubblica non permetta che si perda altro tempo”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando la Camera prima di partire per il Friuli Venezia Giulia dove venerdì chiuderà la campagna elettorale in vista del voto del 29 aprile.

“E’ un momento – ha spiegato – in cui gli italiani chiedono alla politica di parlare poco e cominciare a lavorare senza pretendere posti e poltrone. E questo vale per tutti, per i 5stelle, per il centrodestra, per tutti”.

“Non vedo l’ora – ha aggiunto Salvini – di passare dalle parole ai fatti, ancora per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio, speriamo che non duri troppo. Secondo me sarebbe un governo irrispettoso per gli elettori di questi due partiti e per gli italiani in generale”.

Quando Renzi e Di Maio “avranno finito il loro amoreggiamento, se gli andasse male, cosa che penso, io ci sono – ha proseguito – se vogliono bussare alla porta del leader di centrodestra per parlare di programmi, quelli veri non quelli che cambiano. Come rappresentante di tutto il centrodestra mi faccio garante del fatto che qualcuno nella coalizione la smetta di insultare, io voglio cominciare a lavorare”.

“Voglio dare – ha insistito Salvini – un governo che rappresenti il voto degli italiani e farlo in fretta. E’ un mese e mezzo che ripeto testardamente le stesse cose. Io non chiudo in faccia la porta a nessuno. Non ho forni o panini da offrire. Non vedo l’ora di passare dalle parole ai fatti”.