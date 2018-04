Domenica 22 aprile 2018 - 12:16

In Molise si elegge il nuovo governatore, è sfida tra M5S e centrodestra

Seggi aperti fino alle 23

Roma, 22 apr. (askanews) – Urne aperte in tutto il Molise dalle 7 di stamani fino alle 23 per la scelta del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio Regionale, chiamati a succedere alla Giunta di centrosinistra dell’uscente Paolo Di Laura Frattura che non si è ricandidato. Al voto nella più piccola delle Regioni italiane a statuto ordinario che conta poco più di 313mila abitanti, sono chiamati 332.653 elettori maggiorenni, di cui 78.025 residenti all’estero. Le sezioni allestite nei 136 Comuni delle due Province di Campobasso e Isernia sono 394. Il collegio è unico e corrisponde all’intero territorio della Regione. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. Il nome del nuovo Governatore del Molise si conoscerà in nottata, i risultati definitivi nella giornata di domani.

La campagna elettorale molisana si è svolta questo mese sotto i riflettori nazionali, in parallelo con la nascita del nuovo Parlamento e le trattative per la formazione del nuovo Governo alla luce delle elezioni politiche del 4 marzo dei cui risultato le Regionali i Molise sono primo ravvicinatissimo test. I leader nazionali di M5s centrodestra e centrosinistra, da di Maio a Salvini, da Berlusconi al premier Gentiloni, hanno per questo passato buona parte delle ultime due settimane tra Termoli, Campobasso Larino e Isernia nel tentativo di raschiare il barile in un’elezione che rischia di risolversi all’ultimo voto, soprattutto tra Cinquestelle (favoriti) e Centrodestra dai cui due schieramenti uscirà con ogni probabilità, il nuovo governatore del Molise .

Quattro i candidati governatori e tante le liste in lizza, compresa Casa Pound con il candidato Agostino Di Giacomo.

La legge elettorale molisana approvata a novembre dall’uscente centrosinistra, è un proporzionale a turno unico con premio di maggioranza e senza voto disgiunto. Un’elezione diretta nella quale vince chi prende anche un voto un più. I membri del consiglio regionale da eleggere sono 21, compreso il presidente della Giunta. Soglia di sbarramento all’8% per le coalizioni (al 3% le liste). La coalizione di centrodestra ha come candidato governatore, Donato Toma, presidente dell’ordine dei commercialisti di Campobasso, appoggiato da nove liste con Fi, Lega, FdI, Udc e cinque locali tra cui quelle dell’ex governatore Michele Iorio e dell’eurodeputato Aldo Patriciello (FI). Il candidato del centrosinistra è Carlo Veneziale, appoggiato da cinque liste, tra cui LeU. Sembra favorito invece il candidato dei Cinquestelle Andrea Greco: 33 anni, laureato in giurisprudenza, forte del 44,8% dei voti dei penta stellati che alle recentissime politiche.

