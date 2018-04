Venerdì 20 aprile 2018 - 12:09

Meloni spinge per preincarico a Salvini: voti in aula si trovano

"Capisco le sue difficoltà ma sostengo questa strada dal 5 marzo"

Roma, 20 apr. (askanews) – Quella di un preincarico per la formazione di un governo al leader della Lega, Matteo Salvini, “è una proposta che porto avanti dal 5 di marzo”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, impegnata in Friuli Venezia Giulia nella campagna elettorale per le regionali.

“Ho sempre ritenuto – ha spiegato Meloni secondo la sintesi delle sue parole diffusa dall’ufficio stampa FdI – che il centrodestra dovesse tenere in considerazione l’ipotesi di chiedere un incarico, per rispetto della volontà popolare, e andare in aula a cercare dei voti su un programma di cose alle quali non si possa dire di no. Perché penso che se noi andiamo in aula e chiediamo il taglio delle tasse, blocco dell’immigrazione irregolare, difesa del made in Italy e dei nostri prodotti, sostegno alle famiglie e a chi mette al mondo i figli, aiuto alle forze dell’ordine e garanzia di sicurezza per i cittadini, credo che 50 voti di persone dotate di senno li possiamo trovare. Per questo per me è sempre stata un’ipotesi”.

“Capisco le difficoltà finora per Salvini – ha detto ancora la leader di FdI – di prenderla in considerazione ma per me è un’ipotesi che rimane in campo fino alla fine piuttosto che vedere arrivare un governo fatto da chi è arrivato secondo, con chi è arrivato terzo e con chi è arrivato sesto, che si mettono insieme per scalzare chi è arrivato primo. Sarebbe il ribaltone più grande degli ultimi 15 anni”.