Giovedì 19 aprile 2018 - 15:17

Toninelli: spero passo avanti Pd per governo su sollecitazione Colle

Tentativo con Lega fallirà, impossibile contratto con Berlusconi

Roma, 19 apr. (askanews) – “Ora parliamo del contratto con la Lega perchè Mattarella ha dato un mandato specifico su M5s-centrodestra. Siccome questo tentativo fallirà, dopo continueremo a parlare con il Pd. Martina ha parlato di temi, presenti anche nel nostro programma, però non fanno questo passo avanti: spero che su sollecitazione Mattarella questo passo venga fatto”. Lo ha detto il capogruppo M5s in Senato Danilo Toninelli, intervistato a Rtl 102.5.

“Se il Pd vuole realizzare un programma serio, noi ci siamo. Sulla povertà noi abbiamo il reddito di cittadinanza e loro il Reddito di Inclusione: troveremo una via di mezzo e combattiamo seriamente la povertà. Credo che i temi che si stanno ponendo a breve diventeranno qualcosa di diverso”, sostiene Toninelli.

Alla domanda su una pregiudiziale ‘anti-Renzi’, Toninelli ha risposto: “Se il metodo è quello del contratto alla tedesca, con tutte le righe numerate e che vincola i partiti che lo hanno firmato, che ci sia Renzi o non ci sia, quando il suo partito è vincolato a quanto c’è scritto, importa poco. Perchè lui come tutti gli altri parlamentari del Pd sarà obbligato in Parlamento a votare quelle proposte. Non è più una questione di nomi ma di temi”.

Torna invece ad essere una questione di nomi se il nome è quello di Silvio Berlusconi: perchè verso di lui resta il veto? “Perchè con Berlusconi è praticamente impossibile scrivere un contratto di governo, come dimostrano 24 anni di fallimento di carriera politica, e con divergenze programmatiche enormi. Ha già fallito, sappiamo chi è, abbiamo divergenze programmatiche… Non siamo autolesionisti”.