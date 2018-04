Giovedì 19 aprile 2018 - 20:20

Salvini: se serve mi metto in campo direttamente io per governo

Preincarico? Ci metto la faccia, partendo dall'intero centrodestra

Roma, 19 apr. (askanews) – “Ci proverò fino alla fine, se serve mi metto in campo direttamente io pur di non perdere altro tempo”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando ai microfoni del Tg di La7 dal Molise.

“Adesso vedo questi giochini – ha aggiunto – il mandato, l’esplorazione: io vedo che la gente ha fretta, le aziende chiudono e le tasse sono troppo alte. Non mi interessano logiche politiche… non farti troppo avanti… aspetta sennò ti bruci: o c’è questo tavolo centrodestra-5 stelle per discutere di problemi reali oppure mi faccio avanti io”. Accetta un pre-incarico? “Non ho più tempo da perdere, l’Italia non ha più tempo da perdere”. Si parte dal centrodestra: “La coalizione con cui abbiamo vinto le elezioni è quella di centrodestra, se c’è programma comune una coalizione comune…”.

“Non interpreto pensieri altrui, continuo a sperare si riconosca il voto degli italiani che hanno scelto l’intero centrodestra”, ha insistito Salvini. “E’ vero che la Lega ha preso più voti, ne sono onorato e orgoglioso. Però un governo lo fai centrodestra e Cinque stelle escludendo il Pd di Renzi e Boschi – ha aggiunto -. Non vorrei ci fosse qualcuno che il governo non lo vuol far partire. Come Lega stiamo facendo di tutto per dialogare con tutti pur di dare un governo agli italiani”, ha concluso.