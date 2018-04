Giovedì 19 aprile 2018 - 11:35

Gelmini: Santanchè chiede passo indietro Berlusconi? Non commento

"Centrodestra unito alle consultazioni, lontana da veti e insulti"

Roma, 19 apr. (askanews) – La presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, si sottrae alla polemiche con Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia (ex An, poi in Pdl e in Forza Italia) che ha suggerito oggi un “passo indietro” di Silvio Berlusconi. “Non commento”, ha risposto Gelmini ai cronisti che l’hanno interpellata sul tema a Montecitorio, al termine di una conferenza stampa sulla proposta di istituire sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole d’infanzia e nella case di riposo per anziani.

“Il centrodestra – ha detto rispondendo invece a una domanda sulle consultazioni in corso – si presenterà unito dalla presidente Casellati, la linea politica è chiara: riteniamo che chi è arrivato primo alle elezioni, il centrodestra, debba costruire un governo”. Per Gelmini Forza Italia è “lontano dai veti del M5S, dagli insulti, dalle contrapposizioni”.

“Noi – ha aggiunto – non abbiamo mai posto veti e ci auguriamo che gli altri partiti, che finora hanno impedito una soluzione abbiano un atteggiamento più responsabile”.