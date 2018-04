Lunedì 16 aprile 2018 - 19:52

Governo, Di Maio a Salvini: tra qualche giorno il forno chiude…

Regionali? Inaccettabile aspettare i comodi della Lega

Roma, 16 apr. (askanews) – M5s è disposto ad aspettare ancora “qualche giorno” che dalla Lega arrivino risposte chiare sulla formazione del governo, perché poi “il forno si chiude”. Lo ha detto Luigi Di Maio durante la registrazione di ‘Otto e mezzo’ su La7. Di Maio ha ribadito: “Io mi rivolgo al Pd e alla Lega. Con Fi e Fdi non si può pensare di fare un governo”.

M5s, ha aggiunto, è disposta a concedere tempo a Pd e Lega per consentire “evoluzioni interne”, ma è “inaccettabile che si debbano aspettare le elezioni regionali e i comodi di una forza politica. Quanto si può aspettare? Domanda da rivolgere al presidente della Repubblica, io credo non ci sia molto tempo”.

“La mia intenzione – ha ribadito Di Maio – non è spaccare le forze politiche, stiamo aspettando le evoluzioni interne, hanno i loro tempi…”. Per quanto riguarda il Pd, il capo politico M5s ha precisato che Matteo Renzi non è un problema, a differenza di Silvio Berlusconi per Fi, perché “io mi rivolgo a un Pd nella sua interezza che – a differenza di Fi – ha tutti gli strumenti interni, democratici, per arrivare a un tavolo e dire: firmiamo un contratto”