Domenica 15 aprile 2018 - 14:19

Di Maio: non percorribile governo M5s con questo centrodestra

E' lacerato. Immagini Quirinale dimostrano potrebbe essere dannoso

Verona, 15 apr. (askanews) – “C’è chi si ostina a volerci propinare questa idea del centodestra. E’ un’idea non percorribile e potrebbe essere anche un danno per il Paese, visto le lacerazioni che hanno al loro interno. Per questo – ha aggiunto – mi sono rivolto o alla Lega o al Pd, due singole forze politiche”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle al suo arrivo a Vinitaly.

“Il Movimento 5 Stelle – ha sottolineato Di Maio- è al lavoro per dare risposte agli italiani. E un governo che dà risposte agli italiani non può prendere in considerazione un centrodestra che non esiste. E lo abbiamo visto con le immagini del Quirinale”.