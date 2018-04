Sabato 14 aprile 2018 - 10:45

Siria, Gentiloni: attacco stanotte non sia inizio escalation

"L'Italia lo ha ribadito e continuerà a farlo"

Roma, 14 apr. (askanews) – “Quella di stanotte è stata un’azione circoscritta, mirata a colpire le capacità di fabbricazione o diffusione delle armi chimiche, non può e non deve essere l’inizio di una escalation, l’Italia lo ha ribadito nei giorni scorsi e continuerà a farlo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una dichiarazione da Palazzo Chigi sugli sviluppi militari in Siria.