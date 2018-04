Lunedì 9 aprile 2018 - 13:41

Salvini: Governo M5s-centrodestra ha 51% possibilità di nascere

Di Maio la smetta di fare il bambino su premiership. Altrimenti si vota

San Daniele (UD), 9 apr. (askanews) – “Ci sono il 51 per cento di possibilità di fare un governo tra il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a San Daniele del Friuli (UD), ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano in merito alla possibilità di formazione di un governo tra centrodestra e M5S.

“Di Maio – ha sottolineato ancora Salvini- vuole smetterla di dire come un bambino o faccio il premier o non gioco più e confrontarsi sui problemi veri del Paese, dalla disoccupazione alla povertà agli immigrati oppure no?” E in ogni caso “per noi ha ribadito Salvini- alla nascita di un governo politico serio che affronti i problemi del Paese la sola alternativa è tornare a votare. Non esistono altre soluzioni solo per far passare il tempo. Il Paese non se lo può permettere”