Venerdì 6 aprile 2018 - 12:17

Toti: si può trovare accordo con M5s, scellerato tornare a voto

"Si dovrà fare un governo su un programma minimo"

Roma, 6 apr. (askanews) – “Votare adesso sarebbe scellerato, credo che in qualche modo si dovrà fare un governo che magari duri un anno, due per sterilizzare anche le clausole di salvaguardia. Un governo politico che duri 5 anni non mi sembra facile”. Giovanni Toti, governatore forzista della Liguria, consigliere politico di Silvio Berlusconi e da sempre considerato vicino a Matteo Salvini e alla Lega, respinge, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, l’idea che si possa tornare alle urne a breve.

“E’ possibile trovare un programma minimo di governo tra centrodestra e M5s con la buona volontà – sottolinea -. Il dialogo sugli incarichi istituzionali è stata una prova che induce un po di ottimismo, ma non è facile e non so neanche quanto possa durare”.