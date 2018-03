Sabato 31 marzo 2018 - 15:27

Governo, Zaia: Salvini l’uomo giusto al posto giusto

"Ascolta, riflette e poi decide"

Treviso, 31 mar. (askanews) – “Matteo Salvini è l’uomo giusto al posto giusto, nel momento giusto”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, sulla candidatura del leader della Lega alla Presidenza del Consiglio.

“È un uomo che ascolta, riflette e poi decide” ha aggiunto Zaia, confermando la disponibilità di Salvini ad “ascoltare tutte le forze politiche”. Secondo il leader veneto, il candidato del centrodestra alla guida del Governo non potrà non tenere conto di tre condizioni nella ricerca delle alleanze: “Mantenere la parola data ai cittadini, quasi un patto di sangue”; “tenere insieme tutta la coalizione di centrodestra”; “promuovere un Governo che mantenga fede agli impegni della coalizione”. Per Zaia “non è un’operazione impossibile”.