Domenica 4 marzo 2018 - 22:11

Riapre il Palazzo,luci accese partiti per nottata elettorale

L'attesa dei risultati fra Roma e Milano: nelle sedi, in sale convegni, nei grand hotel

Roma, 4 mar. (askanews) – Le luci della politica spente dalla mezzanotte di venerdì al termine della campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 e le regionali in Lazio e Lombardia tornano a riaccendersi in vista della lunga notte elettorale che ha inizio alle 23 a chiusura degli oltre 61 mila seggi aperti in tutta Italia da questa mattina alle 7.

Al netto di in poll, exit poll e proiezioni, si dovrebbe conoscere piuttosto rapidamente l’esito certo delle sfide individuali nei collegi maggioritari di Camera e Senato. Piuttosto tardi, invece, quello delle competizioni fra i partiti nella proporzionale. Nella giornata di domani se non martedì l’attribiuzione definitiva dei seggi di Camera e Senato ai partiti delle due coalzioni, il centrodestra e il centrosinistra, nelle quali sole opererà il recupero a vantaggio delle forze alleate che avranno superato il 3% dei voti riportati dai loro alleati che invece la soglia non la avranno superata ma avranno riportato più dell’1% nazionale. E poichè il recupero è appunto nazionale non potrà avvenire fino a quando l’ultimo dei 61.552 non avrà esaurito il loro lavoro, contestazioni comprese. Solo allora, inoltre potrà poi scattare il gioco delle opzioni che consentirà ai candidati eletti in più collegi di rinunciare ad alcune delle possibili proclamazioni per fare entrare in Parlamento anche i primi compagni di partito non eletti.Solo lunedì pomeriggio, ancora, avranno inizio glio scrutini regionali in Lombardia e Lazio. I primi risultati con i nomi dei nuovi Governatori sono attesi domani in tarda serata. La composizione dei nuovi Consigli Regionali, se va bene, arriverà mercoledì.

In attesa dello spoglio, dalle 20 di questa sera ha riaperto la sala stampa di palazzo Montecitorio, con apertura notturna no stop fino a lunedì sera. A seguire il palazzo principe della politica nazionale si stanno per accendere le luci di sedi di partito e quartieri generali ad hoc che a Roma e a Milano sono state apprestate. A Roma, il Pd è a Largo del Nazareno – due passi da palazzo Chigi e Montecitorio- dalle 21 e apre la propria sala stampa. Il MoVimento Cinque Stelle ha riservato per i suoi big e per la stampa accreditata la sala convegni dell’hotel Parco dei Principi al quartiere Parioli, davanti all’ingresso di villa Borghese. Mentre LeU ha optato per il quartiere Trastervere al Conference Data Center da Feltre. La Lista Europa di Emma Bonino attenderà invece la stampa al Radisson Hotel, di fronte alla stazione Termini.

Nel cuore di Roma, poco distante da piazza Navona alla sede di Alternativa Popolare in via del Governo Vecchio la ministra Beatrice Lorenzin attende il risulato della sua nuova lista Civica Popolare. Mentre Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia-Unione di Centro sono le due forze della coalizione di centrodestra ad aspettare il risultato nella capitale. Fdi al quartiere Garbatella, presso il comitato elettorale di via Malfante. NcI-Udc presso la loro sede di Corso Vittorio Emanuele, non lontana da Castel Sant’Angelo.

La Lega di Matteo Salvini come Forza Italia, infatti, sono a Milano. Il Carroccio apre a Milano alla stampa dalle 21 la storica sede di via Bellerio. Silvio Berlusconi a villa san Martino ad Arcore. Forza Italia Lombardia, invece, ha organizzato un quartier generale al Grand Hotel Villa Torretta sulla strada che da Milano conduce a Sesto san Giovanni. A fare gli onori di casa Mariastella Gelmini e Paolo Romani.