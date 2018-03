Sabato 3 marzo 2018 - 13:36

Gentiloni oggi a Palazzo Chigi (resterà in carica per almeno un altro mese)

Ha incontrato Padoan e Calenda

Roma, 3 mar. (askanews) – Sabato di lavoro per il premier Paolo Gentiloni che questa mattina ha incontrato a palazzo Chigi prima il ministro dell’Economia Paolo Gentiloni e poi il ministro per lo Sviluppo Carlo Calenda.

Secondo quanto si è appreso da fonti di governo, la prossima riunione – la prima dopo le elezioni- del Consiglio dei ministri è al momento prevista per mercoledì 7 marzo, all’indomani dei risultati. E’ possibile siano discussi e approvati, fra l’altro, gli ultimi decreti attuativi della delega per l’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziaria.

Il governo Gentiloni, in ogni caso, resterà in carica almeno ancora un altro mese dopo le elezioni, questa volta formalmente dimissionario e in carica solo per gli affari correnti. Le nuove Camere si insedieranno infatti venerdì 23 marzo. Le consultazioni al Colle non potranno inziare dunque che dopo le festività pasquali di 1 e 2 Aprile, semprechè nel frattempo siano stati eletti i nuovi presidenti delle Camere e insediati i nuovi gruppi parlamentari che dovranno essere consultati al Colle per far nascere il nuovo Governo.

Red/Pol