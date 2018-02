Sabato 10 febbraio 2018 - 12:27

Di Maio: caso rimborsi ridicolo, M5s unico a tagliare stipendi

Orgogliosi di aver restituito agli italiani 23 milioni di euro

Roma, 10 feb. (askanews) – “Ogni centesimo sarà verificato, il M5s è orgoglioso di aver restituito agli italiani 23 milioni di euro di stipendio. Ed è ridicolo si parli di caso quando il vero caso è che c’è siamo l’unica forza politica in Italia che taglia gli stipendi ai propri parlamentari e li investe in forme di lavoro per chi non ha lavoro”. Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, durante un’iniziativa elettorale a Potenza rispondendo a proposito dei rimborsi spese dei parlamentari 5 stelle.