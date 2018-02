Martedì 6 febbraio 2018 - 10:20

Renzi come Berlusconi: se non ci sono le condizioni si torni a votare

"Chi vota il partito di D'Alema fa vincere Salvini"

Roma, 6 feb. (askanews) – “La penso come Berlusconi se non ci sono condizioni si torni a votare”. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi ad Agorà rispondendo sull’ipotesi che non ci siano le condizioni per un formare governo.

“Cosa accadrà dopo? Lo deciderà il presidente della Repubblica. Noi con gli estremisti al governo non ci andremo mai”.

“Votare la sinistra radicale – ha aggiunto – agevola Salvini, lo porta più vicino al governo. Per un elettore di sinistra a cui magari io non sto simpatico può votare Pd o altre liste del centrosinistra ma certo se vota il partito di D’Alema fa vincere Salvini”.

red