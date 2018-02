Martedì 6 febbraio 2018 - 10:29

Nuovo fotomontaggio choc contro Laura Boldrini su Facebook

La pubblicazione sulla pagina dei Sentinelli di Milano

Milano, 6 feb. (askanews) – Un nuovo fotomontaggio choc contro la presidente della Camera, Laura Boldrini, è apparso sulla pagina Facebook dei Sentinelli di Milano che denunciano la pubblicazione di questa foto nella notte sul loro profilo. I Sentinelli di Milano sono un gruppo di attivisti che su Facebook si batte contro le discriminazioni razziali e di genere.

Nella fotografia, Boldrini è ritratta con la testa stretta tra le lame di una cesoia impugnata da un uomo col volto e le mani insanguinati. Sulla foto campeggia la scritta: “Giustizia per Pamela Mastropietro barbaramente uccisa e fatta a pezzi da una risorsa nigeriana amica della Boldrini”. I Sentinelli nel post di risposta alla foto scrivono: “Questa è arrivata sulla nostra pagina stanotte. È tempo di maldestri emuli, avvoltoi da social, disperati che provano, dispensando odio in rete, a essere considerati per cinque minuti nella loro vita”. “Gireremo il materiale necessario a chi ha altri strumenti e poteri per fermare questa ondata di violenza – conclude il post – Un abbraccio a Laura e a tutte le vittime dell’ odio razzista”.