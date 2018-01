Sabato 27 gennaio 2018 - 16:53

Le minoranze del Pd in rivolta per le liste

Emiliano al Nazareno

Roma, 27 gen. (askanews) – Michele Emiliano, leader della corrente di minoranza del Pd Fronte democratico, è arrivato al Nazareno. Al terzo piano della sede nazionale del Pd è ancora riunito, per completare le liste elettorali, lo stato maggiore democratico che però, al momento, secondo quanto si apprende, non avrebbe incontrato il governatore della Puglia.

Per adesso, secondo fonti Pd, non è poi in programma un incontro con Andrea Orlando, leader di Dems, che è stato molto critico nei confronti della stesura delle liste di candidati del Pd.

