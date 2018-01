Lunedì 22 gennaio 2018 - 12:47

Elezioni/Di Maio: Gentiloni?Se vuole fare campagna …-2

per corrette e per chiarezza non può fare premier

Roma, 22 gen. (askanews) – “Gentiloni decida cosa vuole fare: se invece di governare ha deciso di scendere nell’arena della campagna elettorale, allora per correttezza e chiarezza si dimetta da Presidente del Consiglio”, ha ripetuto Di Maio, sul blog delle stelle.