Lunedì 22 gennaio 2018 - 13:02

Berlusconi incontra Ppe:rapporti ottimi con Merkel, ci sostiene

Il leader Fi a Bruxelles: hanno cercato mettere zizzania con volgarità non vere

Roma, 22 gen. (askanews) – “Dobbiamo guardare con favore a quello che è accaduto ieri in Germania, alla possibilità di un governo stabile che comporta che la signora Merkel sarà ancora autorevole in Ue”, con lei “ci sono ottimi rapporti” anche se “qualcuno ha cercato, con volgarità che non si sono rivelate vere, di mettere zizzania ma i nostr rapporti sono sempre stati positivi” e “la signora Merkel ci sostiene con determinazione in questa campagna elettorale”. Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando a Bruxelles con i giornalisti dopo l’incontro con il Ppe.