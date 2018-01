Domenica 21 gennaio 2018 - 21:29

M5S, ex sindaco di Mira capolista in collegio Veneto 1

Fu eletto a 26 anni ma non ha tentato il secondo mandato

Roma, 21 gen. (askanews) – Alvise Maniero fu eletto sindaco di Mira, in provincia di Venezia, a soli 26 anni nel 2012. Uno dei primissimi successi elettorali del M5S. L’anno scorso, a sorpresa, annunciò di non voler concorrere per un secondo mandato. Reso omaggio al principio della rotazione degli incarichi pubblici, stavolta si è candidato alle “parlamentarie”. Nell’elenco dei listini plurinominali per le elezioni politiche del 4 marzo prossimo, pubblicato dal blog di Beppe Grillo, figura come capolista nel collegio Veneto 1-01, davanti a due parlamentari uscenti, finiti evidentemente battuti nelle selezioni on line fra gli iscritti: Arianna Spessotto ed Emanuele Cozzolino.