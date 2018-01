Venerdì 19 gennaio 2018 - 10:45

“Io leghista? Andreotti non sarebbe sorpreso” (così Giulia Bongiorno)

Nessuno mi ha chiesto fare il ministro. Risoponderò se me lo chideranno

Roma, 19 gen. (askanews) – “Chi conosce Andreotti sa perfettamente che lui non avrebbe manifestato sorpresa perché era impossibile leggere nella sua faccia qualsiasi tipo di stupore”. Lo ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno ai microfoni di Radio24, scherzando con Luca Telese e Oscar Giannino e provando ad immaginare la reazione di Andreotti all’annuncio della sua candidatura con la Lega.

“Intanto si sarebbe fatto spiegare – ha continuato la Bongiorno, contenta di esser definita ‘turboandreottiana’ – poi non avrebbe risposto nulla, poi dopo un mese avrebbe detto una cosa dalla quale io avrei potuto capire se approvava o no. Andreotti mi ha insegnato di aspettare fino all’ultima pagina prima di dire se una cosa è buona o cattiva”.

Quanto alla possibilità di diventare ministro in un prossimo governo di centrodestra, “in questo – ha risposto l’avvocato ex parlamentare finiana di An- sono andreottiana. Ovviamente una cosa di questo genere potrebbe spaventare tutte le persone che sto assistendo e non è assolutamente, quindi, allo stato, nei miei progetti. Se mai qualcuno me lo chiederà poi risponderò a loro”.

Tor/Int9