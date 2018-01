Giovedì 18 gennaio 2018 - 10:27

Elezioni, Gentiloni: conti in ordine,guai a dilapidare risultati

"Sono costati sacrifici a famiglie e lavoratori"

Roma, 18 gen. (askanews) – “Abbiamo i conti non in ordine ma molto in ordine, il deficit era al 3% e nell’anno che si è appena concluso sarà al 2%”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico della Luiss. “Questi risultati, che sono costati sacrifici alle famiglie e ai lavoratori, non vanno dilapidati, sarebbe irresponsabile” farlo nella prossima legislatura.