Lunedì 15 gennaio 2018 - 20:36

Vaccini,Renzi:Di Maio come Salvini,sparate anche su salute figli

"Noi stiamo dalla parte di scienza e ricerca. E non torniamo indietro"

Roma, 15 gen. (askanews) – “Il capo dei cinque stelle Di Maio dice che cambieranno la legge sull’obbligatorietà dei vaccini. La stessa cosa la dice Salvini. Finché sparano numeri a casaccio sui redditi di cittadinanza e le flat tax, pensi: sono proposte strampalate, ma tanto le coperture economiche non ci sono. Quando però pensi ai vaccini, ai tuoi figli, alla sicurezza nelle aule scolastiche la cosa si fa maledettamente più seria. Come è possibile che il candidato premier dei Cinque Stelle non si renda conto che sui vaccini non si scherza? Qui è in ballo la salute dei nostri bambini, non un punto percentuale in più alle elezioni. Noi stiamo dalla parte della scienza, della ricerca, della medicina. E non torniamo indietro”. Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.