Lunedì 15 gennaio 2018 - 20:37

Lombardia, Rosati a Gori: scelta LeU responsabilità anche del Pd

"Frutto di decisione democratica, serviva confronto con pari dignità"

Roma, 15 gen. (askanews) – “Gori continua a sostenere che la nostra è una scelta incomprensibile e di credere che non ci siano sue responsabilità. Ricordo a Gori che le scelte del Pd hanno costituito un ostacolo insormontabile alla costituzione di una coalizione di centrosinistra in grado di competere con il centrodestra. Se si voleva discutere, lo si doveva fare su un piano di pari dignità, con un percorso condiviso, che in questi mesi non c’è stato”. Lo afferma Onorio Rosati, candidato presidente di Liberi e Uguali per la Lombardia.

“Inoltre, la nostra non è stata una scelta fatta dai dirigenti che i nostri elettori e simpatizzanti non condividono, come ha affermato Gori. Abbiamo scelto attraverso un percorso democratico collettivo, ampiamente condiviso. Consigliamo a Gori, invece di rilasciare dichiarazioni strumentali finalizzate a recuperare qualche voto, di preoccuparsi prima di tutto di fidelizzare i suoi, visto che in questi giorni, raccogliendo le firme per presentare le liste, incontriamo molte persone che in precedenza votavano Pd e che oggi hanno deciso di sostenere i candidati di Liberi e Uguali in Lombardia”, conclude Rosati.