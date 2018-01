Lunedì 15 gennaio 2018 - 20:23

Gori: se vogliamo sindaci capaci bisogna pagarli il giusto

"C'è demagogia, consiglieri regionali pagati molto di più"

Milano, 15 gen. (askanews) – “Sono tra le persone fortunate che può permettersi di fare il sindaco (guadagno mi sembra 3500 lordi mi sembra, pur avendo una grande responsabilità. Ci sono molti sindaci che guadagnano meno di me. Io credo che non sia giusto”. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrosinistra Giorgio Gori, in un’intervista a Radio 105.

“Ho pututo permettermi di aver ridotto molto i miei emolumenti – ha aggiunto Gori – perché ho guadagnato in passato” ma “chi deve mantenere una famiglia difficilmente si mette a fare il sindaco: se vogliamo persone brave, capaci, migliori, ad occupare ruoli pubblici dovremmo pagarli il giusto. C’è un po’ di demagogia – ha concluso – per cui adesso va di moda che politica nelle amministrazioni deve guadagnare poco. Secondo me non è giusto. Ci sono consiglieri regionali che sono pagati molto di più del sindaco”.