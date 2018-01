Lunedì 15 gennaio 2018 - 20:37

Gori: io di sinistra sin da ragazzo, Berlusconi non lo sapeva

Gli dissi che non l'avrei sostenuto, piani devono stare distinti

Milano, 15 gen. (askanews) – Giorgio Gori, ex imprenditore ed ex dirigente Mediaset, che c’entra con la sinistra? “I miei valori da quando sono ragazzino sono quelli lì”. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrosinistra Giorgio Gori, in un’intervista a Radio 105. Al conduttore, che gli ha chiesto se Berlusconi lo sapesse, Gori ha replicato: “Forse quando mi ha fatto direttore non lo sapeva, ma avevo anche 29 anni e non mi veniva richiesto di dire che cosa ne pensassi politicamente. Questo dà merito a Berlusconi che aveva in posizioni di vertice persone che non la pensavano politicamente come lui, penso a Mentana, a Costanzo, a tanti altri che hanno fatto grande la televisione di Berlusconi senza essere di destra. Poi – ha proseguito Gori – quando Berlusconi ha deciso di passare da imprenditore a leader politico di un partito di destra io dissi chiaramente: ‘Presidente io non la penso come lei, non la sosterrò’. Ci furono anche discussioni. Penso che i due piani devono stare ben distinti”.