Domenica 14 gennaio 2018 - 16:41

Lazio, Grasso: Leu sosterrà Zingaretti per una svolta a sinistra

"Sottoposti punti programmatici emersi da assemblea delegati"

Roma, 14 gen. (askanews) – “In questi giorni ho portato all’attenzione del presidente Zingaretti le richieste emerse dall’assemblea dei delegati di Liberi e uguali del Lazio sul profilo politico e sui punti programmatici in tema di sanità, mobilità, ambiente, gestione dei rifiuti, lavoro”. Lo afferma il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, che annuncia: “Ci sono tutte le condizioni per costruire un’alleanza di sinistra, pertanto Liberi e uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti come presidente alle prossime elezioni regionali”.