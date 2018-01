Venerdì 12 gennaio 2018 - 18:55

Raggi a Gentiloni: a Roma servono poteri Capitale,non chiacchere

Dal premier polemiche urlate da campagna elettorale, mi auguro finiscano. Ma non amo le falsità

Roma, 12 gen. (askanews) – “Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale ‘vince’ chi urla, offende e attacca l’avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi”. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha replicato via Facebook al premier Paolo Gentiloni.

“Ho chiesto più volte al premier che l’esecutivo si adoperasse finalmente per attuare la legge che nel 2010 ha istituito Roma Capitale. Il governo non ha mai risposto. In genere, evito le polemiche ma non amo le falsità. Se Gentiloni è davvero in buona fede, come pare, si impegni sui decreti attuativi della legge per Roma Capitale”.

“Per governare questa città servono i poteri che hanno tutte le altre grandi capitali d’Europa e non chiacchiere prima del voto.Questa è la vera prospettiva di lungo periodo. In questi mesi, come lui stesso sa bene, con alcuni ministri c’è stata una proficua collaborazione, non ‘urlata’ in tv e giornali, che ha portato a buoni risultati per i cittadini. Spero che si mettano da parte polemiche giustificate soltanto dalla smania elettorale di qualcuno”.