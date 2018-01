Venerdì 12 gennaio 2018 - 18:32

Lombardia, Gori: critiche Leu a mio slogan sembrano pretesto

Candidato pd a presidenza Lombardia difende frase "Fare, meglio"

Milano, 12 gen. (askanews) – Il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, ha rispedito al mittente le critiche ricevute da sinistra, in particolare da esponenti di Liberi e Uguali, al suo slogan elettorale “Fare, meglio”. “Hanno detto che non dice abbastanza della necessità di discontinuità rispetto al passato. A me sembra un pretesto e lo dico con grande rispetto per chi ha fatto queste critiche. Io invece rivendico questo slogan perché vuol dire sapere distinguere tra ciò che si deve buttare e ciò che va invece salvato. Riformismo è questo” ha detto durante un seminario al palazzo delle Stelline.

“Io credo che gli elettori del centrosinistra li compattiamo tutti, poi magari qualche vertice di partito deciderà diversamente, ma sono sicuro che gli elettori, anche quelli di Liberi e Uguali, hanno capito perfettamente qual è il valore della partita che stiamo giocando in Lombardia e quanto sia importante che loro concorrano con il loro voto a questo disegno” ha ribadito Gori.