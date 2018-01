Venerdì 12 gennaio 2018 - 20:44

Lazio, Meloni: fare sforzo unitario, il migliore è Rampelli

"Ma l'importante è che ci sia l'accordo di tutti"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Gli elettori preferiscono che si vada compatti, io credo che si debba fare uno sforzo, oltre al Lazio dobbiamo scegliere il candidato anche in Molise e Friuli. Io spero in una soluzione che metta d’accordo tutti. Io continuo a dire che c’è la disponibilità del nostro capogruppo Fabio Rampelli che è molto conosciuto ed è per noi il miglior candidato, stiamo dialogando ma l’importante è che ci sia una scelta unitaria”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di FdI, intervenhendo a Zapping su Radio Uno.