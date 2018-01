Venerdì 12 gennaio 2018 - 18:46

Gori: autonomia Lombardia non è di Maroni, completerò io disegno

Ora si parla di maggiori competenze ed è discorso serio

Milano, 12 gen. (askanews) – “L’autonomia non è di Maroni, ma dei cittadini lombardi, è di tutti quelli che hanno votato per il sì, io sono tra quelli, quindi non è una vittoria di Maroni poi bisogna vedere cosa si conclude con il governo nelle prossime settimane. Io in ogni caso ho la ferma intenzione, visto che credo che il processo sull’autonomia non si andrà a concludere, di prendere l’impegno di raccogliere quel testimone”. Lo ha detto il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, a proposito della trattativa con il governo per l’autonomia della regione innescata dal referendum del 22 ottobre.

L’obiettivo di Gori è “di portare in fondo quel disegno che mi vede a questo punto molto d’accordo visto che tutte le promesse che Maroni aveva fatto sono uscite di scena, non parliamo più di residuo fiscale e altro, ora si parla di quello di cui parlavano noi cioè di maggiori competenze e questo è un discorso serio che ci trova d’accordo e che completeremo” ha aggiunto al termine di un seminario al palazzo delle Stelline.