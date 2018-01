Venerdì 12 gennaio 2018 - 08:26

Gelmini: ok a Fontana in Lombardia ma il Friuli spetta a Fi

"E anche il candidato sindaco a Brescia dovrà essere un azzurro"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Credo sia normale che, di fronte al passo indietro di Roberto Maroni, ogni partito volesse giocare le proprie carte, e il presidente Berlusconi ha pensato a me, ne sono lusingata, ma sono abituata a fidarmi di lui. Non bisogna farne una questione personale, è politica: l’unità del centrodestra viene prima di tutto, e abbiamo dimostrato di saper sciogliere nodi in fretta, scegliendo un candidato che convince tutti”. Così Maria Stella Gelmini, Forza Italia, intervistata da ‘La Repubblica. “La Lega ha avuto la Lombardia, non potrà avere anche il Friuli: mi auguro ci sarà un nostro candidato, faccio il tifo per Riccardo Riccardi. E così per Brescia, il candidato sindaco sarà di Forza Italia – ha aggiunto – Gli altri partiti decidono i leader a tavolino, nel centrodestra lo fa chi prende più voti. E non ho dubbi che sarà Silvio Berlusconi, che è molto amato dal suo popolo. E si impegnerà anche in Lombardia accanto ad Attilio Fontana”.