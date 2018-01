Mercoledì 10 gennaio 2018 - 17:13

Renzi: no a vaccini è alleanza non scritta, per ora, tra Lega-M5s

"Su Democratica svelata rete social per diffondere fake No-vax"

Roma, 10 gen. (askanews) – “Il fatto che Lega e Cinque Stelle siano d’accordo nella battaglia contro la obbligatorietà dei vaccini è un fatto da non sottovalutare. Perché significa che esiste un’alleanza non scritta (per ora) tra forze diverse, unite in questo caso dal rifiuto della scienza”. Lo scrive Matteo Renzi in un post su Facebook, affacciando la possibilità di una futura intesa tra il Carroccio e i grillini.

“Mettere in discussione i vaccini obbligatori, come stamani ha fatto Salvini – ammonisce Renzi – significa scherzare col fuoco sul futuro dei bambini: è un errore drammatico. E che questa sia una scelta politica lo dimostra il Secondo report sulle Fake News che ‘Democratica’ ha rilasciato oggi. Leggetelo se vi va: scoprirete che ci sono pagine Facebook ben strutturate, che arrivano a oltre 700.000 persone, che tengono insieme la lotta contro i vaccini con gli insulti al Pd e al suo gruppo dirigente. E queste pagine non sono fatte a caso, c’è una regia dietro, visibile a occhio nudo. Dateci un occhio, se vi va. Noi continuiamo a lottare contro la disinformazione online perché pensiamo che la Rete debba aiutare i cittadini a farsi un’opinione, sempre. Ma un’opinione basata sulla realtà, non sulle bufale. E le bugie più grandi sono quelle contro la medicina e la scienza, non solo quelle contro gli avversari politici”.