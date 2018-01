Mercoledì 10 gennaio 2018 - 17:14

Lazio, Lorenzin: LeU con Pd solo senza di noi? Inverosimile

Civica Popolare forza politica strutturalmente alleata con i dem

Roma, 10 gen. (askanews) – “Per me alcune posizioni sono inverosimili ma credo che la questione sia più attenente al Pd. Civica Popolare è una forza politica, non è una lista elettorale o un’alleanza istituzionale ma stiamo parlando di una forza politica che si allea strutturalmente in una alleanza politica, in una coalizione, con il PD, quindi ritengo che qualsiasi ipotesi di questo genere sia surreale”. Lo ha detto la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare, a Rtl 102.5 interpellata sulla posizione di Liberi e Uguali che per allearsi col Pd alle regionali nel Lazio chiede che la sua lista non ci sia.