Mercoledì 10 gennaio 2018 - 17:24

Bonaccorsi (Pd): Se Atac chiude ne risponderanno Raggi e Meleo

"Pasticcio concordato rischia di diventare disastro. Grave tentativo condizionare giudice"

Roma, 10 gen. (askanews) – “Il pasticcio dell’aver dato con così tanta leggerezza Atac in mano al tribunale fallimentare, con la scelta della Giunta Raggi del concordato, rischia di diventare un disastro, del quale la Giunta sarà chiamata a rendere conto. Per questo l’assessore Meleo, con un tentativo grave ai limiti della legalità, cerca di fare pressione sul giudice delegato che dovrà prendere una decisione sul cosiddetto ‘concordato in bianco’”. Lo scrive su facebook la deputata del Partito democratico Lorenza Bonaccorsi, presidente del Pd Lazio.

“Se dal 27 gennaio Atac – prosegue Bonaccorsi – si fermerà e i romani resteranno senza i servizi pubblici dei trasporti, la responsabilità sarà solo ed esclusivamente della sindaca Raggi e della sua assessora, e certamente verranno chiamati di persona a risponderne. Basta mettere in fila alcuni fatti e numeri per capire che il rischio che Atac fallisca definitivamente è terribilmente concreto, mentre l’assessora Meleo racconta bufale. Lo scorso 4 gennaio Il Campidoglio ha deliberato l’affidamento del contratto di servizio ad Atac fino a dicembre 2021. Dal gennaio 2018 (data della decisione del giudice sulla richiesta di concordato) a dicembre 2021 sono 47 mesi. Il debito di Atac verso i creditori era, al momento della domanda di concordato a settembre 2017, dell’importo di 1,4 miliardi di euro. In pratica Atac dovrebbe avere risorse finanziarie cosiddette libere per 30 milioni al mese, 360 milioni di utile all’anno per 4 anni di fila. Quale azienda può permettersi numeri del genere? Difficile che possa farlo la municipalizzata romana, per la quale il Movimento 5 stelle in quasi due anni ha proceduto solo ad una girandola di amministratori. #Raggiri”.