Lunedì 8 gennaio 2018 - 15:55

Lombardia, Alfieri(Pd): Leu in solitaria sarebbe incomprensibile

Con Gori opportunità straordinaria per il centrosinistra

Milano, 8 gen. (askanews) – Con la mancata ricandidatura di Roberto Maroni alla presidenza della Regione Lombardia “si apre un’opportunità straordinaria” per il centrosinistra “e spero vivamente che questa battaglia la si possa fare con la coalizione più larga possibile”. Lo ha scritto in una nota il segretario regionale lombardo del Pd, Alessandro Alfieri, secondo il quale “la corsa solitaria di Liberi e Uguali sarebbe incomprensibile per gli elettori di centrosinistra, facendo il gioco di Salvini e della destra”.

“La scelta di Maroni testimonia lo scontro di potere in atto nella Lega e nel centrodestra. A fronte del loro improvviso cambio di cavallo il Pd è invece in campo da mesi a fianco di Giorgio Gori, che sta battendo palmo a palmo la Regione confrontandosi con i lombardi. Siamo convinti che questo impegno, che parte da lontano, farà la differenza” ha aggiunto Alfieri.