Lunedì 8 gennaio 2018 - 16:06

Beccalossi (FdI): centrodestra unito vincerà in Lombardia e Italia

"Affrontare voto locale e nazionale partendo dal 'modello-Maroni'"

Milano, 8 gen. (askanews) – “Il centrodestra si presenta alle prossime elezioni forte e compatto e, ne sono certa, vincerà su tutti i fronti”. E’ quanto ha dichiarato l’assessora lombarda al Territorio e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Viviana Beccalossi, ringraziando il presidente Roberto Maroni per il lavoro svolto fin qui.

“Sia a livello regionale, sia su scala nazionale è giusto affrontare la prova elettorale partendo proprio dal ‘modello-Maroni'” ha continuato Beccalossi, spiegando che “dall’unione di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e centristi, insieme al supporto di esperienze civiche radicate nei territori, scaturisce la ricetta per offrire ai lombardi e agli italiani anni di buon governo”.

“Vinceremo – ha concluso Beccalossi – non perché lo dicono i sondaggi ma perché stando tra la gente, nei negozi a far la spesa o nei bar per un caffè, è chiara la volontà di dare fiducia alla squadra guidata da Meloni, Berlusconi e Salvini che garantisce serietà e solidità”.